Rekordzahl an Flüchtlingen im eigenen Land

Mehr Menschen als jemals zuvor waren Ende 2018 innerhalb ihres eigenen Landes auf der Flucht. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht des Norwegischen Flüchtlingsrats (NRC), der am Freitag in Genf präsentiert wurde. Weltweit gibt es demnach 41,3 Millionen Flüchtlinge im eigenen Land. Konflikte, Gewalt und Katastrophen führten im vergangenen Jahr zu 28 Millionen neuen Binnenvertreibungen.

Andauernde Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo und in Syrien sowie zunehmende Spannungen in Äthiopien, Kamerun und Teilen Nigerias sind laut dem IDMC die Hauptursachen der steigenden Anzahl an Binnenvertriebenen. Menschen, die im Laufe des Jahres versuchten, in ihre Heimat im Irak, in Nigeria und in Syrien zurückzukehren, fanden ihr Eigentum zerstört, regionale Infrastruktur beschädigt, und hatten keinen Zugang zu Grundversorgung, heißt es in dem Bericht.