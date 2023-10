Rekordwerte bei Oktober-Sommertagen steigen weiter

Der Rekordwerte bei der Zahl der Sommertage im Oktober, die vor einer Woche die Tage bis 10. des Monats ergeben haben, wurden laut einer weiteren Auswertung der Geosphere Austria noch weiter ausgebaut. Eisenstadt erhöhte seither etwa auf sieben Tage mit mindestens 25 Grad. Die beiden steirischen Wetterstationen Bruck/Mur und Bad Radkersburg übertrafen mit jeweils acht Sommertagen den bisherigen Oktober-Rekord in Österreich von sieben in Windischgarsten im Jahr 1942.

Am 3. Oktober 2023 gab es mit 30,3 Grad in Langenlebarn (NÖ) ein neuen österreichweiten Rekord für Oktober. Am selben Tag wurde in Oberösterreich und Salzburg exakt der Wert des bisherigen Bundesland-Rekords erreicht, mit 28,6 Grad in Weyer und 28,3 Grad am Flughafen Salzburg. Der 8. Oktober 2023 brachte in der Steiermark einen neuen Bundesland-Rekord für Oktober: 28,1 Grad in Bad Radkersburg.