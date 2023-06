Rekordtrüffel von fast zwei Kilo in Italien entdeckt

Ein Schwarztrüffel mit einem Gewicht von 1,79 Kilo ist von dem italienischen Trüffelhund Pepe am Wochenende in der Nähe der Tiberquelle in der mittelitalienischen Region Umbrien gefunden worden. Die wertvolle Knolle war die größte, die der 79-jährige Trüffelsammler Romolo Lazzari in mehr als 50 Jahren auf der Jagd nach dieser Delikatesse entdeckt hat.

"So etwas habe ich in all den Jahren noch nie gesehen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Nicht mir gebührt das Lob, sondern Pepe, meinem sechsjährigen Trüffelhund", sagte Lazzari. Der Fund wurde in den Wäldern in der Nähe von Città di Castello gemacht, einer umbrischen Stadt, die für ihr Museum mit Werken von Raffael, Luca Signorelli, Andrea della Robbia, Lorenzo Ghiberti, Domenico Ghirlandaio und anderen Künstlern bekannt ist. Bei seinem Hund bedankte sich Lazzari mit einer extra Portion Futter.

Im Dezember 2021 wurde die italienische Trüffelsuche in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Welt aufgenommen. Der Bauernverband Coldiretti erklärte, die Auszeichnung sei ein wichtiger Schritt zur Verteidigung eines Systems, das durch eine besondere Beziehung zur Natur gekennzeichnet ist, und zwar durch einen Ritus, der reich an anthropologischen und kulturellen Aspekten ist. "Es handelt sich um eine Tradition, die für viele ländliche Berggebiete, die aus touristischer und gastronomischer Sicht benachteiligt sind, von entscheidender Bedeutung ist", berichtete Coldiretti.

In Italien gibt es ein Netzwerk von rund 73.600 Trüffelsammlern, den so genannten "Tartufai", die in 45 Gruppen in einem nationalen Verband organisiert sind. Die wertvollsten Trüffel werden vor allem in der Region Piemont in der Nähe der Stadt Alba gefunden, wo jedes Jahr eine Messe stattfindet, auf der die kostbaren Knollen versteigert werden.

Weiße Trüffel sind schärfer, seltener und teurer als schwarze Trüffel, die eine längere Wachstumssaison haben und in Mittel- und Süditalien häufiger zu finden sind. Ein Bieter aus Hongkong hatte im November bei einer Auktion in Italien 184.000 Euro für eine weiße Trüffel gezahlt. Die Knolle wog 700 Gramm. Die Trüffel-Versteigerung in Alba im Piemont gilt als die exklusivste ihrer Art.

Die Preise für weiße Trüffel von Spitzenqualität liegen laut Experten heuer bei 3.500 Euro pro Kilo. Bei den weniger renommierten schwarzen Trüffeln liegt der Kilopreis demnach um die 500 Euro.