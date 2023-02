Rekordtreffer von Kane bei Spurs-Sieg gegen City

Mit seinem 267. Treffer im Hotspur-Dress hat Fußball-Star Harry Kane am Sonntag Tottenham zum Sieg gegen Manchester City geschossen. Die Nordlondoner gewannen das Schlagerspiel der 22. Runde der Premier League gegen den englischen Meister mit 1:0 (1:0). Kane, der schon in der 15. Minute das Tor des Tages besorgte, avancierte damit zum alleinigen Rekordtorschützen der Spurs. Zuvor hatte Leeds United mit Max Wöber 0:1 bei Nottingham Forest verloren.

Kane profitierte beim 1:0 von einem schweren Rodri-Fehler und seinem aufmerksamen Teamkollegen Pierre-Emile Höjbjerg, der den Treffer mustergültig vorbereitete. Der 29-Jährige hat nun in 416 Spielen für Tottenham in allen Wettbewerben 267 Mal genetzt, während Greaves 379 Spiele absolvierte und 266 Tore schoss. Für den englischen Teamkapitän war es zudem der 200. Ligatreffer, das hatten zuvor nur Alan Shearer (260) und Wayne Rooney (208) geschafft.

Die Gäste von Coach Pep Guardiola, der Kevin de Bruyne und Ilkay Gündogan zunächst auf der Bank ließ, vergaben den Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Riyad Mahrez zimmerte das Leder an die Lattenunterkante. Als nach einer Stunde De Bruyne eingewechselt wurde, kam zunächst mehr Schwung ins City-Spiel. Zählbares sprang dabei jedoch nicht heraus, obwohl Tottenham in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte für Cristian Romero (87.) in Unterzahl spielen musste.