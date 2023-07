Rekordtransfer von Rice zu Arsenal perfekt

Der Rekordtransfer von Declan Rice zu Arsenal ist perfekt. Fünf Stunden, nachdem West Ham United den Abgang des englischen Fußball-Nationalspielers offiziell bekannt gegeben hatte, machten auch die Gunners den Deal öffentlich. Rice habe einen "langfristigen Vertrag" bei Arsenal unterschrieben, teilte der Club aus London am Samstag mit. Laut britischen Medien haben sich beide Clubs auf eine Summe von 105 Millionen Pfund (121,8 Millionen Euro) geeinigt.

Die Hammers hatten bereits am Samstagmorgen den Abgang ihres Leistungsträgers "für eine britische Rekordablösesumme" verkündet. Arsenal als aufnehmenden Club nannte West Ham in seiner Mitteilung jedoch nicht. Auch in dem auf der Hammers-Internetseite veröffentlichten offenen Brief des Spielers blieb Arsenal als neuer Club unerwähnt. Einem Sky-Bericht von Freitag zufolge hatten die Arsenal-Anwälte den Wechsel verzögert und damit für Frust bei West Ham gesorgt.