Rekordsumme von 50.000 Euro für die Schmetterlingskinder

Der Feldkircher Entertainer Quadro Ernst hat sein erstes Ziel mit der großen Spendensumme für die Schmetterlingskinder erreicht.

SULZ. Es ist geschafft! Die Rede ist von der ersten Zielsetzung des Feldkircher Entertainer Ernst Robol alias Quadro Ernst. Nach der Scheckübergabe von 50.000 Euro an die soziale Aktion Netz für Kinder vor zwei Jahren hat Quadro Ernst in den letzten vierzehn Monaten für die Schmetterlingskinder mit Sitz in Salzburg unfassbar abermals die gleiche Spendensumme gesammelt. Die großen Feierlichkeiten plus die große Scheckübergabe zu diesem historischen Moment gehen im Rahmen des verlängerten Frühschoppen am Sonntag 26. Mai um 14 Uhr im Gastgarten vom Rankweiler Hof über die Bühne. Dort wird Mitgründer, Obmann und Geschäftsführer von Debra Austria, Rainer Riedl aus der Mozartstadt erwartet und die finanzielle Unterstützung selbst in Empfang nehmen. Schon zuvor wird am Freitag, 12. April, ab 19 Uhr, im Restaurant Marktplatz Rankweil bei einer Party auf die vielen großen und kleinen Unterstützer der Dank ausgesprochen, welche vor kurzem für die Spendensumme von 9.070 Euro gesorgt haben. Die fehlende Summe von 2543 Euro zur 50.000 Euro Spendensumme für die Schmetterlingskinder kam vom Verein Hilfe für Andere, besser bekannt unter dem Namen „herbstzeitlose“. Seit sieben Jahren verkauft der gemeinnützige Verein „Hilfe für Andere“ mit den ehrenamtlichen Helfern Margit Fleisch, Brigitte Mathis, Rosa Hausteiner, Carin Summer, Elke Herburger, Angelia Konzett und Brigitte Partel im neuen Verkaufsraum im ehemaligen Reisegger-Geschäftshaus in Sulz Antiquitäten für einen guten Zweck. Der Gewinn von hochpreiswerten verkauften Antiquitäten wie Möbel, Silber, Porzellan, Glas, Bilder, Schmuck und Deko-Artikel kommen karikativen Zwecken zugute. Die Kunden dürfen sich auf erlesene Stücke aus der Zeit des Jugendstil, Bauhaus, Biedermeier, Mid Century, viele Raritäten, Schönheiten und zeitgenössischem Stil freuen. So hat der Verein „Hilfe für Andere“ schon mehrmals die soziale Aktion von Geben für Leben, Krebshilfe Vorarlberg, Palliativstation Hohenems, Stunde des Herzens, Netz für Kinder, Krankenpflegeverein Vorderland, Vorarlberger Familienverbund und weitere soziale Einrichtungen tatkräftig finanziell unterstützt. Notfälle in der näheren Umgebung aus dem Raum Vorderland haben die sieben Frauen von „herbstzeitlose“ auch unter die Arme gegriffen. „Es ist und war für uns selbstverständlich auch diese Aktion der Schmetterlingskinder zu unterstützen“, sagen die zwei Frauen Margit Fleisch und Brigitte Mathis stellvertretend für alle Mitglieder vom Verein „Hilfe für Andere“. „Nicht jeder von uns hat das Glück in stabilen sozialiem Umfeld zu leben, oder mehr oder weniger in gesicherten finanziellen Gegebenheiten zu leben. Schicksale passieren und schnelle Hilfe ist dann willkommen. Das tun wir, unkompliziert und ohne großes Theater. Die Kunden profitieren doppelt – wunderbare Stücke und Menschen gleichzeitig helfen – die perfekte Kombination“, fügt Brigitte Mathis abschließend hinzu. Quadro Ernst fehlten vor allem bei dieser Unterstützung vom Verein „Hilfe für Andere“ einfach die Worte und bedankte sich im Namen der schwerkranken Schmetterlingskinder für die großzügige Spende.VN-TK