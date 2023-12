Rekordstarterfeld bei Heimtitelkämpfen

Fast 130 Mannschaften nehmen bei den Schulsportwettkämpfen im 3x3 Basketball School Jam in Rankweil teil.

RANKWEIL. Wenn im kommenden Jahr im März/April in der neuen Turnhalle der Sportmittelschule Rankweil-West die neu ins Leben gerufenen landesweiten Titelkämpfe im 3x3 Basketball School Jam über die Bühne gehen werden, dürfen sich die Verantwortlichen vom Vorarlberger Schulsport mit Referent Christoph Neyer und Conny Berchtold plus der große Macher Peter Lins von der SMS Rankweil über einen neuen Teilnehmerrekord freuen. 127 (!) Dreier-Teams aus achtzehn Vorarlberger Schulen der Unterstufe, das sind über fünfhundert Spieler, haben ihre Nennungen für den so attraktiven Bewerb abgegeben. Der Basketballsport, insbesonders der 3x3 Bewerb erfreut sich nicht nur in Rankweil auch in ganz Vorarlberg größter Beliebtheit. Landesreferent Peter Lins zeigt sich aufgrund der Rekordmarke an Nennungen begeistert und kennt ganz genau die wesentlichen Gründe hierfür: Ein bewegungsintensiver Ballsportbewerb als Klassenwettkampf konzipiert, einfache Spielregeln und flexibel in den Sportunterricht integrierbar. „Das riesengroße Starterfeld spricht klar alle Beteiligten“, so Peter Lins. Im A-Bewerb ermitteln 43 Teams in vier Kategorien der fünften bis zur achten Schulstufe, jeweils Knaben und Mädchen ihre Landessieger, welche dann im Juni auf dem Mozartplatz in Salzburg an den Schulbundesmeisterschaften teilnehmen dürfen. Äußerst erfreulich sind die 84 (!) gemeldeten Teams für den B-Bewerb, eine beinahe Verdoppelung gegenüber dem letzten Schuljahr. Diese jüngeren Mannschaften, auch aus einigen Basketball-Einsteigerschulen werden mit Begeisterung um Punkte und Siege kämpfen, Erfahrung sammeln und sicherlich einen unvergesslichen Wettkampftag in Rankweil erleben. Bis zu den Landesmeisterschaften im 3x3 Basketball School Jam heißt es für die teilnehmenden Dreier-Teams fleißig trainieren. Viele Übungseinheiten werden die Rankweiler Aushängeschilder Jessica Rhomberg, Julia Mild, Marie Moosbrugger und Ilena Bechtold in den nächsten Wochen und Monaten noch absolvieren.VN-TK