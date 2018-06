"Naturgewalt" Sachertorte: Helnwein gestaltete Tortenbox

Seit zehn Jahren lädt die Familie Sacher alljährlich einen österreichischen Künstler ein, eine Sonderedition der Sacher-Tortenbox zu gestalten. Zum Jubiläum der Aktion konnte der Maler Gottfried Helnwein, einer der bekanntesten zeitgenössischen Künstler, gewonnen werden. Der Reinerlös der auf 555 Stück limitierten Auflage kommt der Stiftung Kindertraum zu Gute.

“Die Idee dahinter ist, mit der künstlerischen Gestaltung und einer süßen Versuchung Gutes zu tun”, sagte Matthias Winkler, Mitglied der Sacher-Familie, bei der Präsentation der künstlerisch gestalteten Holzkiste am Donnerstag. “Gottfried Helnweins Anliegen war immer, das Leid der Kinder in seiner Kunst darzustellen”, sagte Winkler, der sich über die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Künstler freute.

“Da ich Wiener bin, die Sachertorte auch ein Wahrzeichen Wien ist und Kindern geholfen werden kann, war es quasi eine moralische Verpflichtung”, sagte Helnwein über seine Teilnahme an der Aktion. Bei dem Bild handle es sich um eine Paraphrase von Caspar David Friedrichs “Eismeer”, einem Schlüsselbild der Romantik. “Es ist ein Bild, das mich immer fasziniert hat”, erzählte der Künstler. “Es stellt die Gewalt der Natur dar, der der Mensch ausgeliefert ist. Auch die Sachertorte stellt im Kontext der Wiener Mythologie eine Art Naturgewalt dar, der man sich, zumindest als Besucher dieser Stadt, nur schwer entziehen kann.”

Seit 2009 gestaltet jedes Jahr ein anderer österreichischer Künstler die quadratische, mit vier Goldecken verzierte Holzschachtel in einer limitierten Auflage. Bisher übernahmen unter anderem Heimo Zobernig, Arnulf Rainer, Xenia Hausner, Christian Ludwig Attersee, Hermann Nitsch und Erwin Wurm diese Aufgabe.

Die Sonderedition ist auf 555 Stück limitiert. Zu kaufen gibt es die künstlerisch gestalteten Exemplare um 55 Euro in der Sacher Confiserie in Wien, im Sacher-Online-Shop sowie auf Vorbestellung in der Sacher Confiserie Salzburg, im Cafe Sacher Graz und Cafe Sacher Innsbruck.