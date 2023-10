Rekordmenge Kokain in Ecuador beschlagnahmt

Die Polizei in Ecuador hat eine Rekordmenge an Drogen beschlagnahmt. Bei mehr als 40 Großrazzien im ganzen Land seien 28 Verdächtige festgenommen und 13,6 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden, teilte Innenminister Juan Zapata am Donnerstag (Ortszeit) im Onlinedienst X, vormals Twitter, mit. Die Drogen waren demnach für den Transport nach Mittelamerika, Europa und in die USA bestimmt. Dem Großeinsatz gingen gut einjährige Ermittlungen voraus.

Laut Zapata gab es einen "Informationsaustausch mit Mexiko, Kolumbien und den USA". Die Durchsuchungen erfolgten den Angaben zufolge in acht der 24 Provinzen des Landes, die immer wieder von Gewaltkriminalität erschüttert werden. Die Drogen wurden demnach mit Booten über den Pazifik verschifft, die von südwestlichen und nordöstlichen Provinzen aus starteten.

Seit 2021 haben die Behörden in dem südamerikanischen Land mehr als 500 Tonnen Drogen beschlagnahmt. Mit seiner Lage zwischen den bedeutenden Drogenproduktionsländern Kolumbien und Peru ist Ecuador eine wichtige Drehscheibe für den Drogenschmuggel in die USA und nach Europa. Rivalisierende Banden mit Verbindungen zu internationalen Drogenkartellen kämpfen um die Kontrolle über den Drogenmarkt.