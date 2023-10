Rekordmeister AC Wals war für KSK Klaus unbezwingbar

Ersatzgeschwäche Winzer-Staffel unterlag den Salzburgern klar mit 23:34-Punkten.

KLAUS. Vergeblich hofften die mehr als 500 begeisterten Zuschauer, darunter auch Sport Landesrätin Martina Rüscher und Klaus Bürgermeister Simon Morscher, in der Mittelschulturnhalle Klaus im Spitzenkampf am zweiten Spieltag der österreichischen Bundesliga zwischen dem KSK Klaus und dem 52-fachen Rekordmeister AC Wals auf eine Überraschung. Das Walser Starensemble gewann ohne Probleme mit 34:23-Punkten und untermauerte als Topfavorit seine Vormachtstellung. Auch im fünfzehnten Aufeinandertreffen in Folge von Klaus und den Salzburgern behielt Wals die Oberhand. Der letzte Klauser Erfolg gegen Wals liegt schon mehr als sieben Jahre zurück. Ohne die beiden verletzungsbedingt fehlenden Leichtgewichtler Daniel Struzinjski und Davud Davydow sowie Schwergewichtler Johannes Ludescher (Urlaub) konnte Klaus nicht in Topbesetzung antreten. Sechs der vierzehn Kämpfe gingen an die KSK-Athleten. Dabei verließ Leonhard Junger in beiden Stilarten gegen Julian Neumaier die Matte als Sieger. Erfreulich, dass vier der sechs blutjungen KSK-Mattensportler ihren Kampf gewinnen konnten. Nationalteam Kaderringer Paul Maier setzte sich gegen Turpal Jakiev klar mit 12:0-Punkten klar durch und sorgte für das Highlight vom Abend. Einen starken Auftritt legte auch Stefan Steigl gegen Christoph Burger hin. Der Greco-Spezialist lieferte eine Glanzleistung ab und holte drei Zähler für Klaus. Im Legionärsduell gewann KSK-Ausländer Amiran Shavadze gegen Rafael Daniel. Das halbe Dutzend an Klauser Siegen machte Lukas Lins perfekt.VN-TK