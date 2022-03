Rekordjahr für die deutsche Fondsbranche

Viele Sparer in Deutschland entdecken dem Fondsverband BVI zufolge in Zeiten von Zinsflaute und gestiegener Inflation die Wertpapieranlage für sich.

Dazu trugen nicht nur Profi-Anleger wie Versicherungen bei, sondern auch Privatanleger. Immer mehr Sparer legten auch in Publikumsfonds an, berichtet Schindler. Dabei spielen nach seiner Einschätzung die im Jahresschnitt auf 3,1 Prozent gestiegene Inflation sowie die Negativzinsen eine Rolle, die immer mehr Kreditinstitute ihren Kunden ab bestimmten Summen auf dem Tagesgeld- oder Girokonto aufbrummen. Publikumsfonds, die sich an breitere Anlegerschichten richten, sammelten 2021 deutlich mehr neue Gelder ein.