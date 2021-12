Rekordjahr bei Start-up-Finanzierungen und Exits

Für die heimische Start-up-Szene geht das mit Abstand erfolgreichste Jahr zu Ende. Risikokapitalgeber haben heuer in Jungfirmen die Rekordsumme von über 1,2 Mrd. Euro investiert. 2019 und 2020 waren es jeweils nur etwas über 200 Mio. Euro. Rund die Hälfte der Investments entfiel 2021 mit 367 Mio. Euro auf die Krypto-Plattform Bitpanda und mit 275 Mio. Euro auf die Online-Nachhilfefirma GoStudent. Beide Start-ups erreichten hierzulande erstmals eine Milliardenbewertung.

Die Interessenvertreterin rechnet damit, dass heimische Start-up-Gründer, die von Millionen-Exits profitieren, wieder in neue Unternehmen investieren. Hier entstehe "ein schöner Kreislauf". In Österreich gebe es außerdem noch "sehr viel Potenzial" für Firmeninvestments von wohlhabenden Privatpersonen und Stiftungen. Von der Politik wünscht sich der Branchenverband mehr Engagement für die Gründerszene. Im Herbst 2019 hatte AustrianStartups insgesamt 37 Maßnahmen der neuen Regierung empfohlen. Man sei nur bei "ein paar Punkten weitergekommen", so die Interessenvertreterin. Als Vorbild sieht Wundsam die Digitalstrategie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich will mit diversen Maßnahmen der "attraktivste Ort für Start-ups in Europa" werden.