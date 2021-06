Rekordbestellung von United Airlines bei Boeing und Airbus

Die US-Fluggesellschaft United Airlines will mit der größten Bestellung in ihrer Firmengeschichte ihre Flotte erneuern. Am Dienstag teilte United in Chicago mit, 200 Boeing 737 Max Maschinen sowie 70 Mittelstreckenjets Airbus A321neo bestellt zu haben. Experten zufolge dürfte die Bestellung mit rund 15 Mrd. US-Dollar (rund 12 Mrd. Euro) zu Buche schlagen. "Der Geschäftsreiseverkehr kommt zu 100 Prozent zurück", sagte ein zuversichtlicher United-Chef Scott Kirby.

Den Angaben nach erwartet United Airlines damit in den kommenden Jahren mehr als 500 neue Maschinen. Demnach sollen im kommenden Jahr 40 Flugzeuge hinzukommen, 2023 dann weitere 138. 2024 und danach sollen dann noch rund 350 Maschinen das Portfolio erweitern. Im Gegenzug sollen circa 300 alte Flugzeuge ausgemustert werden.