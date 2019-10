Rekord-Sonderpreisgeld bei 80. Hahnenkammrennen

Der Kitzbüheler Ski Club wird beim 80. Hahnenkamm-Rennen im Jänner 2020 ein Rekord-Sonderpreisgeld von 725.000 Euro aufbieten. Das wurde Dienstag bekannt. Es ist dank einer 25-prozentigen Steigerung noch klarer die höchste Entlohnung im Alpinski-Weltcup. Die Sieger von Abfahrt und Slalom erhalten erstmals je 100.000 Euro, der Super-G Sieger 68.500 Euro. Preisgeld gibt es bis Rang 30.

"Zum 80. Hahnenkamm-Rennen möchten wir das Budget nicht in eine Jubiläumsfeier investieren. Vielmehr was es der Wunsch der Vereinsleitung des Clubs, ein Zeichen für die Athleten zu setzen", begründet OK-Chef Michael Huber den historisch hohen Betrag anlässlich der Jubiläums-Veranstaltung.

Das HKR-Preisgeld ist nach der neuerlichen Anhebung beinahe doppelt so hoch wie bei vergleichbaren Weltcupveranstaltungen im Alpinski-Weltcup. Bei den meisten anderen Weltcup-Veranstaltungen gibt es ein Preisgeld pro Rennen von 120.000 Schweizer Franken (109.319,49 Euro) und damit kaum mehr, als in Kitz alleine die Sieger in Abfahrt und Slalom kassieren.