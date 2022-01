Rekord-Inzidenzen in Kitzbühel und St. Johann im Pongau

Die Omikron-Variante des Coronavirus hat - was die Neuinfektionen betrifft - Tirol und Salzburg voll erfasst. Dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zufolge weist das Bundesland Salzburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.445,7 Fällen je 100.000 Einwohner auf, Tirol liegt bei 1.215,0 (Stand: Montag). In den Bezirken St. Johann im Pongau und Kitzbühel gehen die Infektionszahlen bereits durch die Decke - die Inzidenzen liegen fast bei 3.300.

Auf dem österreichweit dritten Platz liegt mit einer Inzidenz von 2.286,5 Tamsweg in Salzburg, mit 2.189,6 folgt knapp darauf der Bezirk Landeck im südwestlichen Tirol mit den Tourismus-Gemeinden St. Anton am Arlberg und Ischgl. Drei weitere Tiroler Bezirke - Imst (1.334,5), Kufstein (1.301,8) und Schwaz (1.083,4) - liegen deutlich über der 1.000er-Marke, schon signifikant höher sind die Inzidenzen in den Salzburger Bezirken Hallein (1.780,6) und Zell am See (1.433,6).