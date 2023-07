Rekord beim Woodstock der Blasmusik im Innviertel

Mehr als 80.000 Gäste haben am Wochenende beim Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis gefeiert und dem Festival damit einen Besucherrekord beschert. 130 Bands, 1.500 Künstlerinnen und Künstler zeigten auf sieben Bühnen an den vier Tagen ihr Können, berichtete das Festival am Montag. Höhepunkt sei das "Oberösterreich Gesamtspiel" gewesen, bei dem am Samstag 19.000 Festivalgäste miteinander musizierten.

Zwischen der Eröffnung in Horní Dvořiště und dem KLANGfestival in Gallneukirchen am Wochenende lagen mehr als 40 Projekte von insgesamt 150 beteiligten Kunstschaffenden entlang der 70 Kilometer langen Bahnstrecke, in Sonderzügen, an Bahnhöfen, in Lagerhäusern, Wäldern, Wiesen, Äckern, auf Straßen, in einem Fluss, in einer Kirche, in einer alten Feuerwehrhalle und in einem ehemaligen Hallenbad. "Der öffentliche Verkehr gab zum Teil die Struktur des Festivals vor und offenbarte gleichzeitig auch seinen dringenden Bedarf nach dessen Ausbau", hieß es in einem Resümee des Festivals am Montag.