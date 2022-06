Rekord bei Argentiniens Weizenexporten

Argentinien hat im ersten Wirtschaftshalbjahr einen Rekord beim Export von Weizen erzielt - und nach Branchenangaben wegen des Krieges in der Ukraine auch mehr Weizen nach Afrika ausgeführt. Das berichtete die argentinische Zeitung "La Nación" unter Berufung auf die Getreidebörse in Rosario Freitagabend (Ortszeit). Zwischen Dezember 2021 und Mai 2022 wurden laut Getreidebörse zufolge mehr als 12,7 Millionen Tonnen ins Ausland geliefert, ein Höchstwert für den Zeitraum.

Der Analyse der Getreidebörse in Rosario zufolge hat unter anderem die Bedeutung Afrikas als Abnehmer zugenommen. "Die afrikanischen Länder erhalten in der Regel Weizen aus Russland oder der Ukraine, insbesondere die Länder im Norden des subsaharischen Afrikas", hieß es. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine habe mehrere dieser Länder veranlasst, argentinisches Getreide zu kaufen. Auch wenn Brasilien immer noch das Hauptziel der argentinischen Weizenlieferungen sei, so steige der Anteil Afrikas an den Lieferungen stark.