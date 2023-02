Ein ausgezeichnetes und aussagekräftiges Zeugnis erhält ANTENNE VORARLBERG in dem heute veröffentlichten Radiotest: Die Vorarlberger:innen hören am liebsten ANTENNE VORARLBERG mit mehr Vielfalt. In der werberelevanten Gruppe liegt ANTENNE VORARLBERG zum fünften Mal in Folge weit vor Ö3, Kronehit und Radio Vorarlberg.

Mit einem Marktanteil von 38 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen weist ANTENNE VORARLBERG die Mitstreiter Ö3 (26%), Radio Vorarlberg (16%) und Kronehit (11%) ganz klar in ihre Schranken!*

ANTENNE VORARLBERG: Die Nummer 1 im Ländle. ©ANTENNE VORARLBERG

In der Tagesreichweite aller Hörer:innen ab 10 Jahren kann sogar ein neuer Rekord verbucht werden: 110.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger schalten täglich das Programm von ANTENNE VORARLBERG ein!** In Deutschland und der Schweiz kommen nochmal so viele Hörer:innen dazu.

Auch das Frühstücksradio mit Sandra und Veithi bleibt die beliebteste Vorarlberger Morgensendung.

Programmchef Andreas Hinsberger: „Das sind zum wiederholten Male sehr, sehr starke Zahlen. Ich bin wahnsinnig stolz auf mein tolles Team und bedanke mich herzlichst bei unseren treuen Hörerinnen und Hörern. Wir werden weiterhin daran arbeiten, die Nummer 1 im Ländle zu bleiben. Wir werden uns weiterhin um unsere Hörerinnen und Hörer kümmern. Und wir werden weiterhin mit den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern gemeinsam eine große Community bilden. Versprochen!“

Geschäftsführer Mario Mally: „Wow! Wieder einmal mit deutlichem Abstand Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe. Unsere Kunden wissen schon lange: wer die „jungen“ und „jung gebliebenen“ Vorarlbergerinnen und Vorarlberger erreichen will, der vertraut ANTENNE VORARLBERG. Für dieses Vertrauen möchte ich mich bedanken – genauso wie bei meinem Team für die grandiose Arbeit.