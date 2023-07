Reitshammer, Bayer über 50 m Brust im Schwimm-WM-Semifinale

Der Tiroler Bernhard Reitshammer und der Niederösterreicher Valentin Bayer sind am Dienstag bei den Langbahn-Weltmeisterschaften in Fukuoka in Japan über 50 m Brust ins Semifinale (13.34 Uhr MESZ) geschwommen. Reitshammer belegte in den Vorläufen in 27,11 Sek. Gesamtrang neun, Bayer kam in 27,36 als Letzter in die Top 16. Ebenso in der Finalsession engagiert ist Felix Auböck, und zwar im Endlauf über 200 m Kraul (13.02, jeweils live ORF Sport +).

Der Niederösterreicher hatte am Vortag binnen 50 Minuten Semifinale und ein erfolgreich gestaltetes Swim-off um den letzten Finalplatz zu absolvieren, auch deswegen trat Auböck am Dienstag nicht zum Vorlauf über 800 m Kraul an. Martin Espernberger hatte dafür seinen einzigen WM-Start in Japan, über 200 m Delfin wurde der in den USA studierende Athlet in 1:57,36 Min. Gesamt-20. Das Semifinale der Top 16 verfehlte der 19-jährige Oberösterreicher um 0,85 Sek. Die 23-jährige Oberösterreicherin Cornelia Pammer belegte über 200 m Kraul in 2:01,66 Min. Gesamtrang 36.

"Zweites Semifinale ist mal gut, dann hoffe ich auf das erste Finale hier", kommentierte Reitshammer, 16. über 100 m Brust, sein Abschneiden. Bayer war über die 100-m-Distanz als 18. knapp am Semifinale vorbeigeschrammt und daher "grantig" in den Sprint gegangen. Das Erreichen des Semifinales sei nun auch für die Lagenstaffel am Sonntag ein gutes Zeichen. Das sah Pammer für sich für die Kraulstaffel am Donnerstag ähnlich. Espernberger schließlich fand seine Platzierung in den WM-Top-20 "supercool. Das ist schon sehr motivierend für die Zukunft."