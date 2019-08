Reitmeister Hans Max-Theurer am Sonntag 76-jährig verstorben

Österreichs Pferdesportfamilie trauert um Reitmeister Hans Max-Theurer. Der Ehemann von Dressur-Olympiasiegerin Elisabeth Max-Theurer ist am Sonntag, sechs Tage vor seinem 77. Geburtstag, völlig unerwartet verstorben, teilte der heimische Verband OEPS am Montag mit.

Hans Max-Theurer war Trainer seiner Gattin, als diese ihre größten sportlichen Erfolge mit dem Europameistertitel 1979 und dem Olympiasieg 1980 in der Dressur mit dem unvergessenen Ausnahme-Schimmel Mon Cherie feierte. Er betreute seine "Sissy" auch bei ihren jeweiligen Finalplatzierungen bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 (mit Acapulco) und Barcelona 1992 (mit Liechtenstein). Später begleitete der Oberösterreicher seine Tochter Victoria als Mentor und Coach bei vier EM-Medaillen im Nachwuchsbereich und zahlreichen Welt- und Europameisterschaften sowie insgesamt vier Olympischen Spielen (Athen, Hongkong, London und Rio).

"Für den Pferdesportverband leistete Hans Max-Theurer als Ausbildungsreferent jahrzehntelang wertvolle und visionäre Arbeit, die auch in Zukunft nachhaltig auf die hohen Qualitätsstandards wirken wird. Er wird uns allen als großer Tier- und Menschenfreund, der neben seiner fachlichen Kompetenz in allen Lebenslagen vor allem echte Herzlichkeit bewies, in Erinnerung bleiben", hieß es in der Verbandsaussendung am Montag.