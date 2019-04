Der Frühling ist da – alles strebt nach draußen. Unser Lebens- und Bewegungsfeld vergrößert sich und bei vielen Menschen weckt dieser zusätzliche Raumgewinn Lust auf Neues.

Besuchen Sie unseren Schauraum und lassen Sie sich von unserer Gartenmöbelausstellung inspirieren. Fermob zelebriert wie keine andere Marke für Outdoor-Möbel das pure Lebensgefühl. Die bunten Möbel sind Ausdruck von Leichtigkeit, Genuss und Freude, die mit Gleichgesinnten beim lockeren Zusammensein im Freien geteilt wird. Ergänzend zu den Möbeln gibt es nicht weniger farbenfrohe Kissen und Accessoires. Und auch die Leuchten von Fermob sind charmant, funktional und passen perfekt zur restlichen Fermob-Welt. Also: Auf in den Garten und das Leben in vollen Zügen genießen.