Die Aktion Reiseziel Museum geht heuer bereits in die 15. Runde. Kinder und ihre Familien erwartet wieder ein spannendes und erlebnisreiches Familienprogramm in insgesamt 51 Museen.

Erlebbar werden die Familienprogramme am 7. August und 4. September 2022, jeweils von 10 bis 17 Uhr, in den teilnehmenden Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und im Kanton St. Gallen.