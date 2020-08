Reiseziel Museum im September

Nach einem ganz speziellen Frühjahr mit vielen gesellschaftlichen Einschränkungen freuen sich die Veranstalter umso mehr, dass die Aktion „Reiseziel Museum“ in diesem Jahr stattfinden kann.

Es gibt jedoch nicht drei Termine im Sommer, sondern ein „Reiseziel-Wochenende“ im September. In den insgesamt 36 teilnehmenden Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen warten auch heuer am 5. und 6. September 2020, jeweils von 10 bis 17 Uhr, familienfreundliche Programme und tolle Mitmachaktionen. Für jeweils 1 Euro bzw. 1 CHF pro Person und Museum können neue Welten in den Museen entdeckt werden.