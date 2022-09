Reisen wird weiter teurer - Anstieg flacht aber ab

Der Reisemarkt bleibt zwar krisenbedingt voller Unwägbarkeiten und es ist offen, wann das Vorcoronaniveau wieder erreicht wird. Die Zahlen des heimischen Reiseveranstalters Ruefa zeigen heuer aber doch eine deutliche Erholung gegenüber der beiden Vorjahre. Heuer bis Ende August wurden gut 70 Prozent des Umsatzes des Vergleichszeitraums 2019 erzielt. Die Buchungsnachfrage bis November ist stark, für den Winter aber noch sehr zurückhaltend. Zudem wird Reisen weiter teurer.

Das ging am Dienstag aus den Ausführungen der Ruefa-Geschäftsführerin Helga Freund und -Geschäftsführer Michele Fanton hervor, als sie vor Journalistinnen und Journalisten in Wien eine Rück- und Vorschau präsentiert haben. Das Sommergeschäft wurde im Vorjahresvergleich demnach mehr als verdoppelt. "Ganz ungetrübt waren die letzten Monate aber nicht - wir hatten mit Teuerungen, Flugchaos an neuralgischen Flughäfen und natürlich auch mit den weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen einige Spielverderber dabei", sagte Freund.

Wegen der gestiegenen Probleme an Flughäfen außerhalb Österreichs richtete Ruefa eine eigene Notfallhotline ein, die auch wochenends ab 7 Uhr in der Früh erreichbar ist. Das sei stark angenommen worden und werde auch beibehalten, denn Probleme bei Fliegen bleiben weiterhin möglich - vor allem bezogen auf die Gepäckabfertigung, hieß es. Die Verwerfungen in der Luftfahrt führten auch zu einem weiteren Mehraufwand bei der Tochter des Österreichischen Verkehrsbüros. "Die Kolleginnen und Kollegen in den Reisebüros mussten jede vierte Buchung, die einen oder mehrere Linienflüge beinhaltete, mehrfach bearbeiten", sagte Freund.