Reisechaos und Autobranche

Klaus Herburger, Geschäftsführer Herburger Reisen und Rudi Lins, WKV-Fachgruppenobmann Fahrzeughandel heute in "Vorarlberg LIVE".

Flüge werden gestrichen, der Kundenservice am Flughafen ist überlastet und die Passagiere müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Personalmangel und Corona-Ausfälle machen den Start in die Urlaubssaison mühsam. Pascal Pletsch redet heute mit Herburger Reisen Geschäftsführer Klaus Herburger in "Vorarlberg LIVE" über Reisetipps und Urlaubschaos.