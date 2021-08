Reisebus steckte in Leitplanke fest

Am Freitagvormittag touchierte ein Reisebus bei der Autobahnauffahrt in Bregenz eine Leitplanke und blieb dort stecken.

Ein 54-jähriger Lenker eines Reisebusses aus Deutschland fuhr am Freitagvormittag in Bregenz auf der Kennelbacher-Straße in Richtung Kreisverkehr Weidach. Dort beabsichtige der Lenker auf die A14 in Richtung Deutschland aufzufahren.