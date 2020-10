Reisebeschränkungen mit Folgen für Wizz-Pläne in Salzburg

Anfang Juli hat die ungarische Billigfluglinie Wizz Air eine Reihe neue Flugverbindungen ab Salzburg ins Programm genommen. Acht Destinationen hätten es in Zeiten sich lockernder Reisebeschränkungen nach dem Lockdown über den Sommer hinweg werden sollen. Doch nach wenigen Rotationen war wegen der Landeverbote für Flieger aus SARS-CoV-2-Risikogebieten wieder Schluss. Und derzeit scheint nicht ganz klar, wie es mit dem Engagement von Wizz Air in Salzburg weiter geht.

"Mittlerweile hat der Carrier still und heimlich die Fliege aus der Mozartstadt gemacht", schrieb das Luftfahrtportal "Aviation.Direct" am Montag. Doch ganz so drastisch will man das beim Flughafen Salzburg nicht sehen. Zwar dürften die beiden verbliebenen Ziele im Winterflugplan angesichts der aktuellen Viruslage wackeln, die Wiederaufnahme der anderen Flüge sei jedoch auf das Frühjahr 2021 verschoben worden.