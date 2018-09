Reise um den Globus beim Craft Beer Festival in Dornbirn

Unter dem Motto „Beer Around The World“ findet dieses Wochenende am 21. & 22. September das zweite Craft Beer Festival in Dornbirn statt. VOL.AT war gestern vor Ort und nimmt euch mit auf die hopfige Weltreise im Kulturhaus.

Brauereien aus aller Welt buhlen im Dornbirner Kulturhaus um die Gunst der Bier-Genießer. Hier dreht sich alles um den Bier-Genuss abseits der Massenproduktion. Über 150 Craft-Beer-Spezialitäten aus sechs Kontinenten wird es zu verkosten geben.

Österreich du Land der Biere Es warten unter anderem Biere der Cape Brewing Company aus Südafrika, von FiftyFifty aus den USA oder von Tuatara aus Neuseeland darauf dem Gaumen der Besucher zu schmeicheln. Aber auch aus dem Bierland Österreich warten etwa mit Alefried, Bierol und der Brauerei Ried, sowie Mohrenbräu und der Brauerei Egg als lokale Repräsentanten spannende Kreativbrauereien.

Einzigartig im Ländle Das Craft Beer Festival ist seiner Art das einize in ganz Vorarlberg. Veranstaltet wird das Event von Dietmar Menzinger vom Bierfachgeschäft Hops & Malt. Gemeinsam mit Marty Rauch, Kreativkopf der Werbeagentur IRR in Dornbirn, hat er 2017 das erste Dornbirner Craft Beer Festival auf die Beine gestellt.

Craft Beer Festival Dornbirn im Kulturhaus Dornbirn

Öffnungszeiten:

Freitag, 21.09. – 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Samstag, 22.09. – 13.00 Uhr bis 23.00 Uhr