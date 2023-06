Reinigungsmittel im Mauerbach in NÖ und Wien

Der Mauerbach ist in Niederösterreich vermutlich mit Reinigungsmitteln kontaminiert worden. In der Marktgemeinde Mauerbach (Bezirk St. Pölten) war die Schaumbildung bereits am Donnerstagvormittag entdeckt worden, teilte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Die Verunreinigung habe sich dann über eine Länge von 20 Kilometern bis in den Wienfluss gezogen. Bei einer Sperre in der Wiener City wurde die Verunreinigung abgeleitet.

Am Donnerstagabend haben dann auch Anrainer des Mauerbachs in Wien-Penzing Schaum und tote Fische im Wasser entdeckt und die Behörden informiert. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte aus, um die Verunreinigung auszumachen. Erst bei der Schnittstelle des Mauerbachs mit dem Wienfluss konnte festgestellt werden, dass es sich um Reinigungsmittel handelt, sagte Christian Feiler zur APA. Bei der Stubenbrücke konnte dann eine Wassersperre eingerichtet und das verunreinigte Wasser in Absprache mit den zuständigen Magistratsabteilungen in den Abwasserkanal abgeleitet werden.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Umweltkriminalität) habe laut Schwaigerlehner die Ermittlungen aufgenommen. Ob sich ein Verdacht erhärte, woher die Verunreinigung kommen könnte, müssten die Erhebungen ergeben. Seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten seien auch bereits Sachverständige bestellt worden.