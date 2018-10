Reinhold Messner attackiert Salvini scharf

Reinhold Messner hat den Wahlkampfauftritt von Italiens Innenministers Matteo Salvini in Südtirol kritisiert. "Ich bin erschrocken. Dass sich dieser Mann einfach die Bühne nimmt und niemand aufsteht und widerspricht. Im Gegenteil, dass die Musikhörer und Festgäste staunend, bewundernd und gleichzeitig auch ein bisschen ängstlich auf diesen Mann blicken", so der Südtiroler Extrembergsteiger.

“Mir ist die Szene vorgekommen, wie in der Savanne, wenn der Elefant auftaucht. Dann herrscht unter den Tieren genau diese Stimmung. Nur dass hier der Elefant auf dem Spatzenfest aufgetreten ist”, sagte der Extrembergsteiger im Interview mit dem Südtiroler Online-Portal “salto.bz” in Hinblick auf den Auftritt des Chefs der rechtspopulistischen Lega beim Fest der Kastelruther Spatzen am vergangenen Sonntag.