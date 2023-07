Reinhard-Priessnitz-Preis geht an Bastian Schneider

Der Reinhard-Priessnitz-Preis 2023 geht an den deutschen Autor Bastian Schneider. Er überzeugte die Jury laut einer Aussendung mit seinen "poetisch eindringlichen Prosaminiaturen", die er aus "unscheinbaren alltäglichen Wirklichkeits- und Erlebnissplittern" schafft. Die mit 5.000 Euro dotierte und vom Kunst- und Kulturministerium finanzierte Auszeichnung wird ihm am 30. Oktober im Literaturhaus Wien verliehen.

Sein jüngstes Werk ist der 2022 im Sonderzahl Verlag erschienene Roman "Das Loch in der Innentasche meines Mantels". Darin locke er die Leserinnen und Leser in ein realistisches Ambiente, um sie dort mit rätselhaften Ereignissen zu konfrontieren und in die Irre zu führen. "Bastian Schneider ist ein Meister intertextueller Verwirrspiele und ein virtuoser, erfindungsreicher Jongleur literarischer und narrativer Übereinkünfte", so die aus den Autoren Gustav Ernst und Robert Schindel bestehende Jury.