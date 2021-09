Reigen der Wahlkampfabschlüsse beginnt am Donnerstag

Den Reigen der Wahlkampfabschlüsse für die Oberösterreich-Wahl am Sonntag eröffnen heute, Donnerstag, ÖVP und Grüne. Die Schwarzen laden am Abend in den Heimatort von Landeshauptmann Thomas Stelzer nach Wolfern (Bezirk Steyr-Land) ein. Die Grünen treffen sich am späten Nachmittag vor dem Büro ihrer Linzer Stadtpartei. Verstärkung vom Bund in Form von Bühnenauftritten steht bei beiden nicht auf dem Programm.

Keine klassische Abschlussveranstaltung, sondern einen Dämmerschoppen ab 19 Uhr mit dem LH, so wollen die Schwarzen drei Tage vor dem Urnengang die Wähler mobilisieren und die Funktionäre zum Endspurt motivieren. Die Grünen starten um 17 Uhr von der Linzer Altstadt aus in die Zielgerade. Sie wollen als "Taktgeber in eine Zukunftsregierung" und wie schon von 2003 bis 2015 mit den Schwarzen regieren. Die ÖVP hält sich alle Koalitions-Optionen offen und will vor allem die Wahlschlappe von 2015, wo sie von 46,8 auf 36,4 Prozent absackte, wettmachen.