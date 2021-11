Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag zu einem Einsatz auf der S16 gerufen.

Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag zu einem Einsatz auf der S16 gerufen. ©VOL.AT/Steurer

Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag zu einem Einsatz auf der S16 gerufen. ©VOL.AT/Steurer

Reifen eines Lkw geriet auf der S16 in Brand

Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag zu einem Einsatz auf der S16 gerufen. Am Montag um 17.45 Uhr fuhr ein 33-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der S16 in Fahrtrichtung Deutschland.

Am Montag um 17.45 Uhr fuhr ein 33-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der S16 in Fahrtrichtung Deutschland. Auf Höhe StrKm 60,8 geriet ein Reifen des Anhängers aus bislang unbekannter Ursache in Brand und konnte durch den Fahrer gelöscht werden.

Der Lkw wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt. Die Ortsfeuerwehr sowie zwei Polizeistreifen waren bis etwa 19.45 Uhr mit den Lösch- und Aufräumarbeiten, der Absicherung der Straße und Ableitungen über die Auf- und Abfahrten beschäftigt. Die Ortsfeuerwehr Bings war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz.