Reichweitenstarker September für VOL.AT

Im September konnte die Vorarlberger Newsplattform VOL.AT eine Reichweiten-Steigerung in allen Bereichen verzeichnen. Dies belegen die Zahlen der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA).

Spannender Wahlmonat

Im September können wir gleich auf zwei spannende Wahlsonntage zurückblicken. Am Sonntag, 13. September, fanden in den 96 Vorarlberger Gemeinden die Gemeinderatswahlen statt. VOL.AT berichtete in Zusammenarbeit mit VN.AT in einer packenden und kurzweiligen Live-Sondersendung über die aktuellen Zahlen, Hochrechnungen und Neuigkeiten. Der Livestream wurde allein am Wahlsonntag über 300.000 Mal angeklickt.