Reichelt fliegt wegen Fußverletzung nicht zum Chile-Training

Aufgrund seiner beim Fußballspielen im Trainingslager in Zermatt zugezogenen Hallux-Verletzung am rechten Fuß wird Skirennläufer Hannes Reichelt nicht ins Trainingslager der österreichischen Speed-Herren nach Chile reisen. "Die Schmerzen im Skischuh sind noch zu stark. Es macht keinen Sinn für mich", teilte der 38-jährige Super-G-Weltmeister von 2015 mit.

In Chile laufe das für fast vier Wochen angesetzte Training seiner Teamkollegen gut, die Bedingungen in La Parva seien sehr gut, auch wenn es nicht all zu viel Schnee sei, berichtete Puelacher. “Aber wir haben mit viel Arbeit eine sehr gute Abfahrtpiste zusammengebracht.” Zurzeit werde das Abfahrtstraining in den Vordergrund gestellt, weil das Wetter sehr gut sei.