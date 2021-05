"Reich bestückte" letzte Saison von Fürle in St. Pölten

Das Festspielhaus St. Pölten feiert in der Saison 2021/22 sein 25-jähriges Bestehen. Mit Saisonabschluss im Juni 2022 verlässt Brigitte Fürle nach neun Jahren der künstlerischen Leitung das Haus, ihr folgt Bettina Masuch. Am Dienstag wurde das vielfältige Programm - u.a. mit zwei Uraufführungen, zwei Europa- und zehn Österreich-Premieren - vorgestellt.

"Vor dem Abschied liegt eine reich bestückte Spielzeit", signalisiert Fürle Vorfreude. Der französische Choreograf Angelin Preljocaj eröffnet die Jubiläumssaison am 25. und 26. September mit der Österreich-Premiere seiner neuen Kreation "Schwanensee". Musik von Gustav Mahler erklingt in der Jubiläumssaison im Rahmen einer Auftragsproduktion: Co-kuratiert von der Mahler Foundation konzipiert Fürle die Uraufführung des szenischen Konzerts "Das Lied von der Erde/Song of Le Moana". Der samoanische Regisseur und Choreograf Lemi Ponifasio verbindet in der Uraufführung am 26. Februar 2022 Mahlers abendländischen Abschiedsgedanken mit ozeanischen Feiern des Lebens.