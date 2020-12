Reibungsloses Corona-Testwochenende in Hohenems

Das Corona-Testwochenende ist vorbei: 3.463 Hohenemser sind dem Aufruf gefolgt und haben sich in den Teststationen im Löwensaal, im Tennis.Event.Center und in der Otten Gravour einem Antigen-Schnelltest unterzogen.

„Einfach nur ein großes DANKE allen Helfern! Egal, wie man zu den Tests steht, aber eines ist sicher: Das was die vielen Helferinnen und Helfern vom Roten Kreuz, der Feuerwehr, der Bergrettung, dem Bundesheer, von Vereinen und den Städten und Gemeinden am Wochenende in den Testzentren geleistet haben, war großartig. Mein tiefer Dank und Respekt! So schaut Zusammenhalt aus“, so Bürgermeister Dieter Egger.