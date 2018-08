Rehrl/Seidl gewannen Team-Sprint beim Sommer-GP

Einen österreichischen Sieg hat es zum Auftakt des Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombination am Samstag in Oberwiesenthal gegeben. Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl holten den Team-Sprint 5,8 Sekunden vor Deutschland III mit Terence Weber und Manuel Faisst und 28,3 vor Deutschland II mit Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek. Rehrl/Seidl waren nach dem Sprungbewerb an zweiter Stelle gelegen.

Die zwei weiteren österreichischen Teams mit Martin Fritz/Philipp Orter bzw. David Pommer/Lukas Greiderer landeten auf den Plätzen sieben und acht.

Im ersten Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombination für Damen überhaupt landete die Österreicherin Lisa Hirner unter elf Starterinnen auf Platz vier, Eva Hubinger wurde Neunte. Der Sieg ging an die Russin Stefanija Naimowa.