"Regulierung ist ein Vorteil"

Daten werden längst nicht mehr ausschließlich auf dem privaten PC zu Hause oder im Büro gespeichert.

Die Souveränität Europas

Eine Cloud sei eine Frage der digitalen Souveränität: „Wem gehören die Daten, die Europa produziert? Wo kommen sie hin?“ Im Moment befänden sie sich in den Händen der USA und Chinas, also unter fremder Souveränität. „Wir müssen selbst digitale Kompetenzen aufbauen, und das geht nur gemeinsam als Europa“, fordert der ehemalige Vizekanzler und ergänzt: „Das wird nicht billig.“

„Nicht klimaneutral“

Sollte Europa eine digitale Kompetenz aufbauen, dürfte der Klimaschutz nicht vergessen werden: „Digitalisierung ist nicht klimaneutral. Andererseits ist eine Vielzahl von Daten notwendig, um effizienteren Klimaschutz zu betreiben.“ Der Klimaschutz sei einer der wenigen Sektoren, in dem sich Europa noch an der Spitze befinde. „Man muss die Themen verschränken, also den CO2-Fußabdruck der digitalen Wirtschaft reduzieren.“

Der Sozialstaat sei deshalb gefährdet, weil er sich aus Steuern und Sozialabgaben finanziert. Joschka Fischer warnt im Gespräch mit den VN: „Wenn wir die Arbeitsplätze nicht erhalten können, weil unsere Volkswirtschaften nicht in der Spitzengruppe bleiben, werden wir auch mit dem Sozialstaat Probleme bekommen.“ Ein Unternehmen, das in Europa die Rolle von Amazon oder Google übernehmen könnte, sieht er derzeit nicht. „Das wird ohne industriepolitisches Engagement der europäischen Staaten nicht gehen“, ist Fischer überzeugt.

Joschka Fischer war von 1998 bis 2005 deutscher Vizekanzler in einer rot-grünen Koalition in Berlin. 14 Jahre später stehen die österreichischen Grünen kurz davor, in einer Regierung zu landen. Was er davon hält? Vergleichen möchte Fischer die deutschen und österreichischen Grünen nicht, die Parteien würden sich unterscheiden, betont er. Allerdings wünscht er seinen Parteifreunden viel Glück: „Ich finde es gut, dass verhandelt wird, und wünsche beiden Seiten die Kraft, um notwendige Kompromisse zu erreichen. Schwarz-Grün ist eine große Chance für dieses Land.“