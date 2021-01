Regulator und BWB stellen sich hinter virtuelle Mobilfunker

Der Telekom-Regulator und die Bundeswettbewerbsbehörde machen sich Sorgen, dass die Mobilfunk-Netzbetreiber A1, Drei und Magenta längerfristig die virtuellen Mobilfunker (MVNO) wie HoT aus dem Markt drängen könnten, indem sie ihnen den Zugang zu 5G erschweren. Darum wollen RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer und BWB-Chef Theodor Thanner die Netzbetreiber und MVNOs so bald wie möglich an einem runden Tisch zusammenbringen, bevor schwerere Geschütze aufgefahren werden.

Die im Zuge der Genehmigung des Mergers von Hutchison ("Drei") und Orange im Jahr 2012 festgelegte Verpflichtung, bis zu 16 MVNOs Zugang zu bis zu 30 Prozent der verfügbaren Netzkapazitäten zu gewähren, habe sich bewährt, sagte RTR-Geschäftsführer Steinmauerer am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz. "MVNOs spielen mit rund 12 Prozent Marktanteile eine entscheidende Rolle für stabilen Wettbewerb am Mobilfunkmarkt." Der Markteintritt der MVNOs habe zu einer Preisreduktion für die Konsumenten geführt und der Wettbewerb funktioniere derzeit. "Der Markt hat sich auf einem angemessenen, fairen und günstigen Niveau eingependelt", so der Regulator. Seitens der Behörde gebe es deshalb "ein klares Zukunftsbekenntnis zum MVNO-Wettbewerb auf dem Markt".