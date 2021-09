Regisseurin Kenterman widmet sich aussterbender Tradition

"Mein Vater ist Deutscher, aber er hat so gut Griechisch gelernt, dass er nie mit mir auf Deutsch gesprochen hat. Das habe ich später selbst aufgreifen müssen", erzählt Sonia Liza Kenterman. Die griechisch-deutsche Regisseurin hat in Athen und London Film studiert und wurde für ihren Kurzfilm "Nicoleta" mehrfach ausgezeichnet. Nun legt sie mit "Der Hochzeitsschneider von Athen" (ab Freitag im Kino) ihr Langfilmdebüt vor und würdigt damit eine aussterbende Tradition.

"Für meine Generation war die Finanzkrise ein Wendepunkt. Es war das erste historische Ereignis, das ich miterlebt habe. Dem konnte ich nicht den Rücken zuwenden", sagt Kenterman, die 1982 geboren wurde und in Griechenland aufwuchs, im APA-Gespräch. Mit ihrem ersten Spielfilm widmet sich die Regisseurin der krisengebeutelten Gesellschaft aus der Perspektive der aussterbenden Schneidertradition. "Es war faszinierend, in diese Welt einzutauchen, ich wusste davor nichts über die Schneiderei."

Ihr nächstes Projekt ist bereits in Planung. Er soll in gleichem Maße poetisch und lyrisch werden, wie sein Vorgänger - aber in Form eines Dramas. "Und mit ein paar lustigen Momenten." Anders wäre es ein Widerspruch zum täglichen Leben, findet die Regisseurin. "Weil wir lachen in den unpassendsten Momenten. Gerade wenn wir trauern, lachen wir auch zwischendurch, um Anspannung zu lösen." Das Skript schreibt Kenterman aktuell gemeinsam mit ihrer Drehbuchautorin auf Englisch, gedreht werden soll in Deutschland. Kenterman möchte damit ihre persönliche Familiengeschichte aufarbeiten. "Das motiviert mich, mit dem Deutschlernen schneller voranzukommen!"