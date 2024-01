Regisseurin Holland: "Habe ein moralisches Vakuum gespürt"

Polens Regiedoyenne Agnieszka Holland legt mit "Green Border" ihren wohl politischsten Film vor. Darin thematisiert die 75-Jährige die Lage der Migranten an Europas Außengrenze. Von der damaligen rechtspopulistischen PiS-Regierung wurde die Filmemacherin dafür vehement attackiert. Beim Europäischen Filmpreis in Berlin sprach Holland im Dezember mit Medien über das moralische Vakuum Europas, politische Kunstkritik und ihre Überraschung angesichts der Reaktionen auf ihren Film.

Agnieszka Holland: Ich habe natürlich eine harsche Reaktion vonseiten der Regierung erwartet - aber nicht, dass sie so massiv ausfallen würde. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mein Film die höchsten Autoritäten des Landes beschäftigen würde. Das war beispiellos. Sehen wir's positiv: Es hat dem Film in Polen Aufmerksamkeit verschafft.

Holland: Ich war ein wenig nervös, besonders wegen der Menschen in meinem Umfeld. Wir haben Drohungen erhalten, und man weiß nie, ob ein gestörter Mensch die Botschaften der Regierung in seinem Sinne liest und in eine Tat umsetzen möchte. Ich hatte deshalb zur Premiere in Polen Bodyguards.