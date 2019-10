Regisseur Herbert Fritsch verlässt Berliner Schaubühne

Der Regisseur Herbert Fritsch (68) verlässt die Berliner Schaubühne. "Amphitryon" sei seine letzte Inszenierung am Haus gewesen, sagte eine Theatersprecherin. Fritsch verlasse das Haus auf eigenen Wunsch. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg darüber berichtet.

Die Schauspieler Axel Wandtke, Bastian Reiber und der eben erst von Wien nach Berlin gewechselte Joachim Meyerhoff, die mit Fritsch arbeiten, bleiben aber auch nach Sommer 2020 noch an der Schaubühne, so die Sprecherin. Mit anderen Mitgliedern von Fritschs Ensemble befinde man sich noch in Gesprächen.