Regionalität & Internationalität prägen den Hohenemser Sommer im Wechselspiel – Ma trifft sich in Ems

Vielfältig, bunt, hochkarätig – Das Sommerprogramm 2022 in Hohenems wartet mit echten Highlights, genussvollen Erlebnissen und viel Flair auf.

Jährlich begeistert Hohenems Menschen aus ganz Vorarlberg und auch aus dem benachbarten Ausland mit seinem Sommerprogramm. Musik, Theater, Einblicke hinter die Kulissen und gesellige Feste reihen sich in der früheren Grafen- und Nibelungenstadt heute in charmantem Ambiente dicht an dicht.

Fahnen in der Marktstraße: Sprichwörterreise

Bereits seit Montag wehen ganz besondere Fahnen in der Hohenemser Marktstraße. Als diesjährige Sommerdekoration wurde in einem Kooperationsprojekt des Stadtmarketings mit dem literatur:vorarlberg netzwerk die Sprichwörterreise entwickelt. Denn in Hohenems mit gut 17.000 Einwohnern sind fast 80 Nationalitäten und ähnlich viele Muttersprachen zu Hause. Daher war es der Stadt ein Anliegen, die Vielfalt der Sprachen auch im öffentlichen Raum aufzuzeigen – mit einer sehr gelungenen Installation zu ähnlichen Sprichwörtern in verschiedenen Sprachen. Die Bilder, die in Sprichwörtern und Redewendungen verborgen liegen, ziehen dabei humorvoll oder auch poetisch variierend durch die Sprachen. Diese sprachlichen Bilder zeigen, was wir uns teilen und schaffen dort Verbindung, wo auf den ersten Blick Trennendes liegen mag: in der Vielfalt unserer Sprachen.

Sommernachtskonzertreihe 2022: Vorarlberg zu Gast in Hohenems

Gemeinsam mit regelmäßiger Livemusik an Donnerstagabenden in ausgewählten Hohenemser Gastronomielokalen schaffen die Fahnen der „Sprichwörterreise“ im öffentlichen Raum den passenden Rahmen für das Veranstaltungsprogramm des Sommers. Auch dabei steht in Hohenems traditionsgemäß der öffentliche Raum mit Open-Air-Formaten wieder im Fokus. Echte Highlights, genussvolle Erlebnisse gibt es dabei größtenteils bei freiem Eintritt zu erleben. Ins Zentrum der Hohenemser Sommernachtskonzerte 2022 wird dabei die Regionalität gestellt, die in ein spannendes Wechselspiel mit Internationalität und Weltoffenheit tritt.

Jugendsinfonieorchester: Bon voyage

Mit französischer Inspiration eröffnet das Jugendsinfonieorchester der tonart Musikschule Mittleres Rheintal am Samstag, 16. Juli die Sommernachtskonzerte. Zurück aus der Provence begeistert das Orchester das Publikum mit eleganter Pariser Opernmusik, charmanten Tänzen aus der Provence und schwungvollem Wiener Walzer im stimmungsvollen, revitalisierten Jüdischen Viertel. Eröffnet wird das Sommernachtskonzert ab 19 Uhr mit französischen Chansons durch das „Duo Minotte“.

Bregenzerwald zu Gast in Hohenems

Philipp Lingg und George Nussbaumer bringen den Bregenzerwald am Samstag, 30. Juli mit auf den Hohenemser Schlossplatz. Gestartet wird das Event von ORF Show Starmania 22 Finalist Lukas Meusburger aus Bizau, der ab 19 Uhr den Schlossplatz mit Musik einstimmen wird. Für das abendliche Highlight sorgen die Bregenzerwälder Künstler, Philipp Ling, der als Leadsänger von Holstuonarmusigbigbandclub bekannt ist, und George Nussbaumer, dessen Kehle mitunter auch „schwärzeste Stimme Österreichs“ genannt wird. Ihre Live-Musik wird von regionaler Kulinarik begleitet.

Montafon zu Gast in Hohenems

Erneut musikalisch und kulinarisch bezaubern wird auch das dem Montafon gewidmete Sommernachtskonzert eine Woche später am Samstag, 6. August. Brauchtum, Tradition und zeitlos moderne Mundart-Musik werden in ihrer bezaubernden Vielfalt erlebbar: Die Trachtengruppe Vandans wird den Abend ab 18.30 Uhr mit traditionellen Tänzen und Musik sowie Trachtenshow beginnen, anschließend ist ein Open-Air-Auftritt von niemand geringerem als der Kultband „Krauthobel“ zu erleben. Bei der abgestimmten Kulinarik darf natürlich auch „Sura Kees“ nicht fehlen.

New Orleans Festival: „Vorarlberg Blues Night“ und Special Guest Gary Brown

Das New Orleans Festival vom 18.-21. August überzeugt dieses Jahr sowohl mit Vorarlberger Musikern als auch – nach coronabedingter Pause – wieder mit einem musikalischen Kracher aus New Orleans. Mit Regionalität wird an den ersten zwei Festivaltagen gepunktet, indem am Donnerstagabend die Hohenemser Gastronomie von regionaler Live-Musik begleitet wird, ehe am Freitag erstmalig die „Vorarlberger Blues Night“ am Schlossplatz aufgeführt wird. Für das Highlight am Samstag und eine starke internationale Komponente konnte Festivalkurator Markus Linder mit ‚Gary Brown & Feelings‘ eine einzigartige Show aus der Musikmetropole Mississippi nach Hohenems holen. Bei der fast schon traditionellen Gospelmesse am Sonntag in der Pfarrkirche St. Karl werden Gail Anderson & Good Vibrations die Besucher mit passendem Gesang bezaubern.

Jazzwoche

Das Jazzorchester Vorarlberg präsentiert junge Talente zwischen 16 und 26 Jahren, die im Jugend-Jazzorchester Vorarlberg erste professionelle Erfahrungen sammeln. Die internationalen Coaches führen die Jugendlichen in einer Masterclass in der Woche vom 30. August bis 2. September zu Höchstleistungen. Am 2. September erleben Sie ein gemeinsames Abschlusskonzert des Jugend-Jazzorchesters, dem Jazzorchester Vorarlberg mit den Gastmusikern der Orges & the Ockus-Rockus Band – ein Abend voll mit Country-Jazz, Balkan-Beats, Gypsy Swing und Blues am Schlossplatz.

Theatergenuss hoch zwei: Poligonale und Theaterspaziergänge

Doch Hohenems bietet nicht nur für Musik-Fans ein dichtes Sommerprogramm, sondern auch mehrere Theaterkollektive kommen diesen Sommer erneut nach Hohenems zurück. Das Poligonale-Ensemble begibt sich heuer mit Witz und Neugierde auf literarische Spurensuche – nach Frankenstein und seiner Kreatur in der gleichnamigen Live-Produktion auf der Bühne im Innenhof der VS Hohenems-Markt, oder auch nach neuen Schrift-Tönen mit dem Workshop »schreiben:hören«. Darüber hinaus präsentiert die Poligonale erstmals »The Conversation«, eine Produktion, die zur Gänze im virtuellen Raum stattfindet.

Auch die beliebten „Theaterspaziergänge“ werden diesen Sommer sowohl Theaterexpertinnen als auch bislang weniger theateraffine Menschen wieder in ihren Bann ziehen. Das kurzweilige Format des WalkTanzTheaters rund um Regisseurin Brigitte Walk führt entlang mehrere Stationen im historischen Zentrum der Stadt Hohenems dieses Jahr in Geschichten rund um das lebensnotwendige Wasser. Die Zuschauer bleiben dabei trocken, bei den Schauspieler:innen verhält es sich da schon anders.

Weinfest Hohenems: Breite Vielfalt, Kulinarik und großer Treffpunkt

Ein großer gesellschaftlicher Treffpunkt schließlich wird sicher das Weinfest Hohenems, das heuer erstmals am zur Fußgängerzone erklärten Kirchplatz und mit Winzern aus mehreren Weinregionen stattfindet. „Hoch die Gläser“ heißt es von Donnerstag, 21. bis Samstag, 23. Juli (täglich 14 – 23 Uhr), wenn eine vielfältige, breite Auswahl an vollmundigen Weinen aus Italien, der Wachau und der Steiermark die Geschmackssinne verführen. Der direkte Kontakt mit den Winzern beim Weinfest Hohenems beschert sowohl exquisite Tropfen als auch günstigere Weine, sodass ein freudvoller Besuch mit vielfältigem Angebot garantiert ist.

Eintauchen mit einer der vielfältigen Führungen in Hohenems

Wer die geschichtsreiche und mit ihrer Innovationskraft Stadt Hohenems noch näher kennenlernen möchte, wird zudem beim vielfältigen Angebot an öffentlichen Führungen fündig. Beinahe an allen Wochentagen gibt es Führungen, jeweils zu unterschiedlichen Themen – sei es zur Stadtgeschichte, zur mittelalterlichen Burgruine Alt-Ems, zum gräflichen Palast, durch das jüdische Viertel, oder durch die Kunst- und Natursammlung des neuen Museums Arche Noah.

Kontakt

Alle Informationen zu aktuellen Veranstaltungen und Führungen finden Sie auf www.hohenems.travel – dem Portal für Gäste, Interessierte und Einheimische z’Ems.

Sommerhighlights 2022 in Hohenems

• SA, 2. Juli, 9.30 – 13 Uhr: Strossaleaba-Markt (Harrachgasse)

• SA, 2. Juli, 19.30 Uhr: Arpeggione: Passione Dell’Estate (Palasthof, Palast Hohenems)

• SO, 3. Juli, 15 – 18.30 Uhr: Eröffnung Radroute „Über die Grenze“ (Schlossplatz)

• DO-SO, 14. –17. Juli: Schubertiade (Markus-Sittikus-Saal)

• SA, 16. Juli, 19 – 22.30 Uhr: Sommernachtskonzert 1: Jugendsinfonieorchester (Salomon-Sulzer-Platz)

• DO-SA, 21. – 23. Juli, 14 – 23 Uhr: Weinfest Hohenems (Kirchplatz)

• 27. Juli – 14. August: „Poligonale“ – Frankenstein (Innenhof VS Markt)

• FR, 29. Juli, 19 Uhr: Honeck Quartett „Dahoam“ (Rittersaal, Palast Hohenems)

• SA, 30. Juli: ab 9 Uhr: Klangwandertag (Emser Bergwelt)

• SA, 30. Juli, 19 – 23 Uhr: Sommernachtskonzert 2: Philipp Lingg & George Nussbaumer – Bregenzerwald zu Gast in Hohenems (Schlossplatz)

• SA, 6. August, 18.30 – 23 Uhr: Sommernachtskonzert 3: Krauthobel – Montafon zu Gast in Hohenems (Schlossplatz)

• DI & FR, 9. August – 2. September: Theaterspaziergänge mit dem WalkTanzTheater (Stadtzentrum)

• DO-SO, 18. – 21. August: New Orleans Festival 2022 (Schlossplatz)