Regionale Ausbildungschancen

Das Rheintal im Vierländereck gilt als eine wirtschaftliche Top-Region mit vielen Ausbildungsmöglichkeiten.

Viele im Vierländereck ansässige Unternehmen sind Global Player und Marktführer in ihrer Branche. Diese bilden neben vielen regionalen Betrieben jedes Jahr hochqualifizierte Lehrlinge aus und bieten Trainee- sowie Praktikumsplätze an.

Kampf gegen Fachkräfte-mangel und den „War for Talents“ so gut es geht zu umgehen. Das ist für viele Unternehmen eine große Herausforderung. Traditionell bildet sich ein Rankweiler Lebensmittelhersteller seine eigenen Spezialisten aus. „Es hat sich bewährt, eigene Spezialisten auszubilden, so sind wir nicht völlig vom Arbeitsmarkt abhängig“, erklärt Mag. Matthias Linder, HR-Leiter bei Rauch Fruchtsäfte. Bewährt haben sich neben öffentlichen Weiterbildungseinrichtungen wie WIFI, BIFO, AK, BFI, auch individuelle Ausbildungsverbände. Rauch kooperiert je nach Ausbildungsberuf mit Illwerke VKW, Ölz, Fohrenburger oder Mahle König. So entsteht eine Win-Win -Situation auf Seiten der Betriebe und der Lehrlinge.