Regional verwurzelt und international tätig

Der Höchster Beschlägehersteller zählt zu den Marktführern der Möbelbeschlagbranche. Die innovativen Lösungen von Blum erhöhen den Komfort beim Öffnen und Schließen von Möbeln und steigern so die Wohnqualität

Blum zählt heute mit den Geschäftsfeldern Klappen-, Scharnier-, Auszug- und Pocketsysteme zu den Marktführern der Beschlagbranche. Ergänzt werden diese durch mechanische und elektrische Bewegungstechnologien, die hohen Bedien- und Bewegungskomfort in moderne Möbel bringen. Als Julius Blum 1952 das Unternehmen gründete, konzentrierte sich der gelernte Schmid vorerst auf die Herstellung spezieller Hufstollen, die den Pferden bei Glätte oder schlechter Bodenbeschaffenheit besseren Halt gaben. 1958 startete er mit der Produktion von Scharnieren in Lizenz und stellte damit die Weichen für den weiteren Erfolg des Unternehmens – auch über die Grenzen Vorarlbergs hinaus. Mittlerweile agiert Blum mit Produktionsstandorten in Vorarlberg, USA, Polen und Brasilien sowie 33 Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen weltweit und beliefert über 120 Märkte. Insgesamt sind über 8800 Mitarbeitende beim Höchster Beschlägespezialisten tätig, davon 6600 in den 8 Werken in Vorarlberg.