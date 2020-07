Regional und loyal ist immer ein Gewinn!

Bei traumhaftem Wetter fand vergangenen Samstag erneut der Shoppingsamstag in der Hohenemser Innenstadt statt.

Erleben Sie in der Innenstadt erneut, wie Einkaufen und Bummeln zu etwas Besonderem wird und lassen Sie sich von den unterschiedlichsten Highlights in den Innenstadtgeschäften überraschen:

• Café Lorenz – unterschiedlichste Aktionen und Verkostungen.

• ebike-factory – Bambus Fahrrad Testaktion am Schlossplatz bei guter Witterung.

• Fenkart – Alles für die Pflege daheim – Atemschutzmaske oder Händedesinfektion als Geschenk.

• hätt i gern – ANTIKES – bis zu 50 % Rabatt auf das Sortiment.

• hätt i gern – Second Hand – bis zu 30 % Rabatt auf das Sortiment.

• Frauenzimmer – 10 % auf dein Lieblingsstück plus Chance auf 100 Euro Warengutschein.

• Lesezeichen – Märchenstunde für Kinder um 11 Uhr.

• Lusthaus – Verkostung von Dips.

• Pimpinella Reform- und Teehaus – Verkostung durstlöschender Getränke.

• Anna Waibel Schmuck – Ab einem Einkauf von 100 Euro gibt es einen Überraschungsschmuck gratis dazu.

• Optik Weirather – kostenloser UV-Schutz der Sonnenbrille testen.

• Weirather Uhren und Schmuck – Blick in die mechanische Uhr bei 40-facher Vergrößerung.

• Greber Hören Sehen – Dreh am Glücksrad und gewinne tolle Rabatte auf deinen Einkauf.

• Weltladen – 20 % Rabatt auf EKOBO-Bambusgeschirr.

• Fräulein Amann – zu jedem Einkauf gibt es kostenlos einen Bleistift dazu.

• Frida Bioladen & Café – ab einem Einkauf von 30 Euro gibt es einen Kaffee gratis dazu.