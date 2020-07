Regional und Loyal ist immer ein Gewinn

Vergangenen Samstag ging der erste Shoppingsamstag mit tollen Aktionen der Geschäfte in der Hohenemser Innenstadt über die Bühne.

Auch diese Woche findet wie jeden Samstag im Juli wieder die Shopping-Aktion „Regional & Loyal ist immer ein Gewinn“ statt. Erleben Sie in der Innenstadt, wie Einkaufen und Bummeln zu etwas Besonderem wird und lassen Sie sich am Samstag, dem 11. Juli 2020, von 9 bis 12 Uhr von den unterschiedlichsten Highlights in den Innenstadtgeschäften überraschen:

• Café Lorenz – unterschiedlichste Aktionen und Verkostungen.

• ebike-factory – „Bambus Fahrrad Testaktion“ am Schlossplatz bei guter Witterung.

• Fenkart – Alles für die Pflege daheim – Atemschutzmaske oder Händedesinfektion als Geschenk.

• „hätt i gern“ Second Hand – bis zu 30 % Rabatt auf das Sortiment.

• „hätt i gern“ Antikes – bis zu 50 % Rabatt auf das Sortiment.

• Frauenzimmer – 10 % auf ein Lieblingsstück plus Chance auf 100 Euro Warengutschein.

• Lesezeichen – Märchenstunde für Kinder um 11 Uhr.

• Lusthaus – Verkostung von Grillsaucen.

• Pimpinella Reform- und Teehaus – Verkostung durstlöschender Getränke.

• Anna Waibel Schmuck – ab einem Einkauf von 100 Euro gibt es einen Überraschungsschmuck gratis dazu.

• Optik Weirather – kostenloser UV-Schutz der Sonnenbrille testen.

• Weirather Uhren und Schmuck – Blick in die mechanische Uhr bei 40-facher Vergrößerung.

• Greber Hören Sehen – dreh am Glücksrad und gewinne tolle Rabatte auf deinen Einkauf.

• Weltladen – Verkostung von Mango-Kokosbällchen.

• Fräulein Amann – zu jedem Einkauf gibt es kostenlos einen Bleistift dazu.

• Frida Bioladen & Café – ab einem Einkauf von 30 Euro gibt es einen Kaffee gratis dazu.