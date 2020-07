Regional und loyal ist immer ein Gewinn!

Shoppen macht im Juli besonders viel Spaß, denn in Hohenems wird in diesem Monat jeder Samstag von 9 bis 12 Uhr zum Einkaufs-Samstag erklärt – und dazu gibt es tolle Aktionen!

Erleben Sie in der Innenstadt, wie einkaufen und bummeln zu etwas Besonderem wird und lassen Sie sich von den unterschiedlichsten Highlights in den Innenstadtgeschäften überraschen.

Mit dabei sind:

• Café Lorenz – unterschiedlichste Aktionen und Verkostungen.

• ebike factory – Bambus Fahrrad Testaktion am Schlossplatz bei guter Witterung.

• Fenkart – Alles für die Pflege daheim – Atemschutzmaske oder Händedesinfektion als Geschenk.

• Frauenzimmer – Überraschungsaktion.

• „hätt i gern“ – Second Hand – bis zu 30 % Rabatt auf das Sortiment.

• „hätt i gern – ANTIKES – bis zu 50 % Rabatt auf das Sortiment.

• Lesezeichen – um 11 Uhr Märchenstunde für Kinder.

• Lusthaus – Überraschungsaktion.

• Pimpinella Reform- und Teehaus – Verkostung durstlöschender Getränke.

• Anna Waibel Schmuck – Überraschungsaktion.

• Optik Weirather – kostenloser UV-Schutz der Sonnenbrille testen.

• Weirather Uhren und Schmuck – Blick in die mechanische Uhr bei vierzigfacher Vergrößerung.

• Greber Hören Sehen – Dreh am Glücksrad und gewinne tolle Rabatte auf deinen Einkauf.

• Weltladen – Reisgewürz gratis zu jedem Einkauf.