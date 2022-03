Regional und global aktiv!

INNOVATIVE UNTERNEHMEN.

Sie entwickeln Ökotechnologien, betreiben aktiv gesamtheitliche Unternehmenstransformationen - durchzertifiziert nach dem „Cradle to Cradle“-Prinzip, sie leben zukunftsweisend Naturkreislaufwirtschaft vom Design über Produktionsprozesse bis zum Recycling und umweltneutraler Reststoffverwertung. Vorarlberger Firmen arbeiten regional und global vorbildlich für unternehmerischen Erfolg, Sicherung und Schaffung von notwendigen und sinnstiftenden Arbeitsplätzen, Fairness und sozialen Frieden und natürlich für die nachhaltige Ökologisierung von Lebens- und Wirtschaftsweise. In der Kategorie „innovative Unternehmen“ wurden 2020 der Dorfelektriker Mittelberger Götzis, die Firma Sutterlüty mit Sitz in Egg und die Mary Rose/Paptex Textilhandels GmbH in Dornbirn mit dem VN-Klimaschutzpreis 2020 ausgezeichnet.